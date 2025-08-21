Muratlı\'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Önlem

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla semt pazarında broşür dağıttı.

Emniyet ekipleri, broşürlerde dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlere dikkat çekerek; " Hakim, polis, asker sizden herhangi bir şekilde para veya benzeri şeyler istemez" uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı halkın daha dikkatli ve bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - TEKİRDAĞ