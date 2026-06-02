Traktör devrildi, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'ndeki mezarlık mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki arkasında su tankeri bağlı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri de devrilmenin etkisiyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran yaralı sürücü M.Ö., olay yerine gelen yakınlarının yardımıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ