Murgul\'da Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

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Artvin'in Murgul ilçesi Mağara Yaylası'nda ani kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, iş makineleriyle yolların açılması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tamer, Ümit, Harun, Volkan Topaloğlu ve Hüseyin Menteş, 20 Ekim tarihinde gezi amaçlı yaylaya çıktı. Yayla evlerinde zaman geçiren grup, yoğun kar yağışı sonrası araçlarının kar altında kalması üzerine yetkililere haber verdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolunu açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu bölgede, iş makineleri yardımıyla yol açılarak yaylada mahsur kalan 5 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar, "Her sene yaylamıza geliyoruz. Bu kez çıktığımızda kar neredeyse hiç yoktu. Gece tipi başladı, kaçmaya çalıştık ama başaramadık. Kar sabaha kadar devam etti. Bu mevsimde bu kadar kar beklemiyorduk ama yağdı. Sizlere teşekkür ediyoruz, gelip bizi kurtardınız. Çığ tehlikesi de vardı, korkmaya başlamıştık" ifadelerini kullandı. - ARTVİN