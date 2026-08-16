Muş-Bitlis Karayolunda Kaza: 1 Yaralı
Muş-Bitlis karayolunda otomobil takla attı, Ömer Yücekök yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Muş- Bitlis karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi Karayel Apart mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AL 403 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan Ömer Yücekök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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