Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025 yılı jandarma atamaları kapsamında Muş İl Jandarma Komutanlığında görev değişikliği yapıldı.
Giresun İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özer, 31 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı.
Mevcut İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel ise Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine görevlendirildi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda Görev Değişikliği - Son Dakika
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