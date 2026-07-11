Muş'ta 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş\'ta 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
11.07.2026 12:17
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Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam ediyor.

Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de aralıksız sürüyor. Dün Murat Nehri'nde dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Berat Karakaya'nın bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar genişletildi. Arama faaliyetlerine Muş AFAD İl Müdürlüğü, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Bitlis AFAD dalgıç ekipleri katılıyor. Yaklaşık 80 personelin görev yaptığı çalışmalarda ekipler, nehir yatağı ve kıyı şeridini adım adım tararken, dalgıç ekipleri de su altında arama faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ekipleri, akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı nehir üzerinde ağ gerdirme yöntemi uygularken, dron desteğiyle de bölge havadan detaylı şekilde taranıyor. Arama kurtarma ekipleri, Murat Nehri boyunca belirlenen noktalarda koordineli şekilde çalışmalarını sürdürürken, Karakaya'ya ulaşılması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Öte yandan, Kızılay Muş Şubesi ekipleri de arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede görev yapan personele ve umutlu bekleyişini sürdüren aile yakınlarına ikramlarda bulunarak destek veriyor. Karakaya'ya ulaşmak için Murat Nehri ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ettiğini söyleyen Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, "Dün saat 16.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın Murat Nehri'ne düştüğü yönünde ihbar ulaştı. İhbarın ardından ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisleri ile Bitlis AFAD dalgıç ekipleri de katıldı. Toplam 80 personelin görev aldığı çalışmalarda aramalar ikinci gününde aralıksız sürüyor. Murat Nehri'nin geniş bir yatağa sahip olması ve debisinin yüksek olması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Devlet Su İşleri ile yapılan görüşmeler sonucunda barajlardan bırakılan su minimum seviyeye düşürüldü. Arama çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacıyla nehir üzerinde belirli noktalara ağ gerilirken, çocuğun ilk düştüğü bölgede dalgıç ekipleri su altındaki aramalarını sürdürüyor. Öte yandan, Jandarma ekipleri su altı sonar cihazıyla Murat Nehri'nin sağ ve sol kesimlerinde tarama faaliyetlerini yürütüyor. İlk düştüğü noktadan, nehrin yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki baraj gölüne kadar uzanan hat üzerinde arama çalışmaları devam ediyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta 10 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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