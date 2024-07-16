Muş'ta 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Muş'ta çok sayıda suçtan 36 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, aranan şahıslar gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

16.07.2024 20:26
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Muş'ta 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

MUŞ - Muş'ta çok sayıda suçtan 36 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Ekiplerce yapılan başarılı operasyonlar sonucunda aranan şahıslar gözaltına alınarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 14 Temmuz 2024 günü aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme (2017 yılında Ankara ilinde bir gece kulübünde meydana gelen bir avukatın ölümü ve bir hakimin yaralanması ile sonuçlanan olayın şüphelilerinden olduğu), hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçundan ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarından toplamda 2 şahıs tarafımızca yakalanarak, gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından iki şahıs da 15 Temmuz 2024 günü cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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