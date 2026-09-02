Muş'ta 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Sunay Mahallesi'nde Polis Tarafından Yakalandı
Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 Eylül 2026 günü saat 17.30 sıralarında Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Muş'ta hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte, konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 Eylül 2026 günü saat 17.30 sıralarında Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.
Şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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