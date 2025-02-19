Muş'ta Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

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Muş'ta aileler kar altında evlat nöbetini sürdürüyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kar yağışı altında sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan kar yağışına rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, yaklaşık 9 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Versinler çocuklarımızı yeter artık. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz ciğerimiz için buradayız. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Bizim yüreğimizdeki acı sizin yüreğinize de düşsün. Görün bakalım evlat acısı nasıldır. Bu karda çocuklarımız için buradayız. Biz bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum dön gel. Yolunuz yol değil, kaçacak yeriniz kalmadı yavrum. Bu bizim davamız değil, Amerika ile İsrail'in davası. Gelin devletinize sığının" dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, oğlu Osman'a "teslim ol" çağrısında bulunarak, DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın kimseye bir faydasının olmadığını söyledi. Anne Sönmez Yıldız, "Herkesin çocukları yavaş yavaş gelip teslim oluyor. Kimse onlara bir şey demiyor. Ailenizin yanına gelin" şeklinde konuştu.