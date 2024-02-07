Muş\'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemini Sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki oturma eylemini bu hafta da sürdürdü.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, evlat nöbetlerini 134 haftadır kararlı bir şekilde sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan, çocukları kandırılıp dağa kaçırılan ailelere de seslenerek, "Bütün annelere sesleniyorum, bize desteğe gelin. Hepimizin çocuğu gitmiş. Gelin, mücadele edip çocuklarımızı getirelim. Neden korkuyorsunuz, ben korkmuyorum, siz de korkmayın. Gelin sesinizi yükseltin. Önceki gün 2 kişi gelip teslim oldu. Ben ne PKK'dan ne de HDP'den korkmuyorum. 8 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı bize versinler. Gelin teslim olun. Siz ne diye onlara hizmet ediyorsunuz. Devlet içinde devlet, bayrak üstüne bayrak olmaz. Dağda bir kişi dahi kalana kadar eylemime devam edeceğim" şeklinde konuştu.
7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Şahinaz Özcan ise "7 yıldır oğlumdan haber almıyorum, ölü mü sağ mı bilmiyorum. Çocuğumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. HDP ve PKK'nın 40 yıldır hali budur. Bunlarda iman yok, vicdan yok. Milletin çocuklarını alıp götürüyorlar. Allah onların belasını versin. Yaz, kış, yağmur, çamur, soğuk ne olursa olsun biz eylemimize devam edeceğiz" dedi. - MUŞ
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Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemini Sürdürdü - Son Dakika
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