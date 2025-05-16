Muş\'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarıyla ilgili "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Çakır, 2025 yılının ilk 4 ayında kentte 611 asayiş olayının meydana geldiğini belirtti. Bu sayının, 2024'ün aynı döneminde yaşanan 768 olaya kıyasla yüzde 20,4 azaldığını kaydeden Vali Çakır, olayların yüzde 96,2'sinin aydınlatıldığını vurguladı. Terörle mücadeleye ilişkin de bilgi veren Çakır, 2024'ün ilk 4 ayında 365 operasyon yapılırken, 2025'in aynı döneminde bu sayının 476'ya çıktığını ve operasyonlarda yüzde 30,4 artış yaşandığını belirtti. Vali Çakır, bu operasyonlarda 83 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin tutuklandığını ve 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda da önemli başarılar elde edildiğini belirten Çakır, 2025 yılı ilk 4 ayında farklı suçlardan aranan toplam 761 kişinin yakalandığını söyledi.

Kaçakçılık suçlarına yönelik 2025'in ilk 4 ayında 88 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çakır, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 72 olduğunu ve yüzde 22,2 artış yaşandığını söyledi. Vali Çakır, "Operasyonlarda 119 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 564 paket sigara, 1 milyon 146 bin 70 makaron, 1818 kilogram kıyılmış tütün ve 40 elektronik sigara ele geçirildi" dedi.

Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 2025'in ilk dört ayında 22 operasyon yapıldığını, bu rakamın 2024'te 14 olduğunu ifade eden Çakır, yüzde 57,1 artışla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Vali Çakır, "Bu operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, 24'ü tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu kullanımıyla mücadele kapsamında da 117 olayın meydana geldi. Başarılı operasyonlar sonucunda uyuşturucu kullanımında geçen yıla göre yüzde 27,3 oranında düşüş yaşandı. Bu kapsamda toplam 130 kişiye adli işlem uygulandı. 2025 yılı ilk dört ayında 41 bin 547 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin 882 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu rakamların geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 800 ve yüzde 6410 oranında artış gösterdi" diye konuştu.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2024'ün ilk 4 ayında tespit edilen 310 suç içerikli sosyal medya hesabı sayısının, 2025'te 427'ye yükseldiğini belirten Çakır, bu kapsamda terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 314 hesap kullanıcısına işlem yapıldığını, 2 kişinin ise tutuklandığını kaydetti. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında 2 operasyon yapıldığını belirten Çakır, 4 kişinin gözaltına alındığını, 2'sinin tutuklandığını söyledi. Vali Çakır, "Çevrimiçi çocuk istismarı suçuyla ilgili ise 2 operasyon düzenlenmiş ve 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 2025'in ilk dört ayında 131 bin 207 araç denetlenirken, 14 bin 594 araca idari işlem uygulandı. Geçen yılın aynı döneminde 153 bin araç denetlenip 11 bin 42 araca işlem yapıldı. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının ise yüzde 17,31 artarak 104'ten 122'ye yükseldi. Bu kazalarda 2024'te 198 kişi yaralanırken, 4 kişi hayatını kaybetti. 2025'te ise 214 kişi yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılı ilk 4 ayında yasal kalış izni olmayan yabancılara yönelik denetimlerde 2 bin 803 kişi kontrol edilmiş, 36 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı kapsamında ise 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 organizatör tutuklanmıştır. Ateşli silahlarla ilgili çalışmalarda 36 tabanca, 19 kurusıkı, 5 uzun namlulu tüfek ve 51 av tüfeği olmak üzere toplam 111 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 113 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Muş'un artık huzur şehri haline geldiğini vurgulayan Vali Çakır, "Bu konudaki en büyük destekçimiz her zaman söylediğim gibi çok kıymetli Muş halkıdır. Gerçekten her türlü çalışmalarımızda yanımızdalar. Başarılı çalışmalar nedeniyle hem emniyet hem jandarmadaki tüm personelimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Çakır, PKK'nın silah bırakma açıklamasına da değinerek, "İlimiz batıdaki, İç Anadolu'daki, Ege'deki illerden hiçbir farkı yok. Huzur şehriydik, Allah'a şükür bundan sonra da daha da pekişecek. Bu beladan hep beraber kurtulduğumuzda bölgeye öncelikle turist ve yatırımcı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı. - MUŞ