Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti

Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti
04.07.2026 18:14  Güncelleme: 18:18
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Muş'un Sungu beldesinde dere kenarında balık tutarken suya düşen 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Veli Çiftçi hayatını kaybetti. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu iki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Muş'un Sungu beldesinde dere kenarında balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Oğuz Çiftçi'yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki gencin de cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti - Son Dakika

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