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Muş'ta yapılan operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta yapılan operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda, sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, sigara doldurma makinası, havalı kompresör, kıyılmış tütün, içi doldurulmuş makaron, bandrolsüz sigara ve boş makaronlar ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş\'ta yapılan operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi
11.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:27
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Muş'ta polis ekipleri tarafında 2 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 64 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin dal içi doldurulmuş makaron, 22 paket bandrolsüz sigara, 49 bin 800 dal boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Muş, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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