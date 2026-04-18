Muş\'ta Bandrolsüz Tütün Operasyonu

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz tütün ürünleri satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, "Bandrolsüz Tütün Ürünleri" bulundurduğu ve sattığı tespit edilen 1 şüpheliye ait adrese yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan bin 200 kilogram parçalanmış yaprak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MUŞ