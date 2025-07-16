Muş\'ta Bataklığa Saplanan İki Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Muş'ta bataklığa saplanan iki büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan bir vatandaşın iki büyükbaş hayvanı bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayan vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bataklığa saplanan iki büyükbaş hayvanı kurtardı. Hayvan sahibi, ekiplerin müdahalesi sayesinde hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşadı. - MUŞ