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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belgesiz avcılık yapan 3 kişiye 23 bin 96 TL ceza kesti - Son Dakika
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belgesiz avcılık yapan 3 kişiye 23 bin 96 TL ceza kesti

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belgesiz avcılık yaptığı tespit edilen 3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası uygulandı. Müdürlüğün açıklamasında, Bulanık ilçesinde av yapmanın yasak olduğu günde avlanan 3 kişiye ceza kesildiği belirtildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belgesiz avcılık yapan 3 kişiye 23 bin 96 TL ceza kesti
22.01.2024 - 18:07,
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belgesiz avcılık yaptığı tespit edilen 3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz personellerince yapılan av kontrol ve denetimlerde, Bulanık ilçesinde belgesiz ve av yapmanın yasak olduğu günde av yapan 3 kişiye toplamda 23 bin 96 TL ceza kesilmiştir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belgesiz avcılık yapan 3 kişiye 23 bin 96 TL ceza kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belgesiz avcılık yapan 3 kişiye 23 bin 96 TL ceza kesti - Son Dakika
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