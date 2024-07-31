Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da desteğini istiyor. Oturma eylemi 157. haftasında devam ediyor. Anne ve babalar, çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti'yi sorumlu tutarak çağrıda bulunuyor.

31.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi, 157'nci haftada da devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

12 yıl önce oğlunun kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Halit Altun isimli baba, "12 yıl içerisinde gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. 12 yıldır oğlumu aramaya devam ediyorum. Çocuğuma engel olmuşlar, benimle görüşmesine izin vermediler. Çocuklarımıza el koymuşlar, onları serbest bırakmıyorlar. Eğer onları serbest bıraksalar çocuklarımız gelip teslim olurlar" dedi.

Çocuklarını kimseye kurban etmeyeceklerini dile getiren Altun, "Kendi çocuklarımızı onlara asker etmeyeceğiz. DEM Parti de, PKK da şunu iyi bilsinler ki çocuklarımızı onlara kurban etmeyeceğiz. DEM Parti çocuklarımızı dağa götürmüş ve biz onları sorumlu tutuyoruz. Onun için buradaki eylemimize devam edeceğiz. Oğlum Muhsin eğer sağsan ve beni duyuyorsan gel teslim ol. Orada sizi kandırıyorlar. Onlara askerlik yapmayın, gel bana askerlik yap" ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenerek "teslim ol" çağrısı yapan anne Gülbahar Teker ise "DEM Parti'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter, bu anneler-babalar artık ağlamasın. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Kaç kişi gelip teslim oldu ve onlar şimdi ailelerinin yanında. Sen de gel ve herhangi bir ceza almazsın" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

DEM Parti, Baba, PKK, Muş, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement