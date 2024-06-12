Muş'ta çocukları kaçırılan aileler gözyaşları içinde çocuklarına 'teslim ol' çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler gözyaşları içinde çocuklarına 'teslim ol' çağrısı yapıyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Kurban Bayramı'nı buruk karşılamalarına rağmen eylemini sürdürerek gözyaşları içinde çocuklarına 'teslim ol' çağrısı yaptı. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor.

12.06.2024 13:11
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Kurban Bayramı'nı buruk karşılamalarına rağmen eylemini sürdürerek gözyaşları içinde çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi sürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda da bulundu.

Kurban Bayramı'nı hüzünle karşılayan aileler, çocuklarına "devlete sığının" çağrısı yaptı.

Gözyaşları içinde HDP ve PKK'dan çocuğunu isteyen acılı anne Ayten Koçhan, "Ersin oğlum beni duyuyorsan dön gel devlete teslim ol. Yavrum 8 yıldır sensiz bayramlarımız hep kara geçti. Bir yanımız boş kaldı oğlum. Gel devletimize sığın. Bak yine bayram geldi ben ve baban üzüntü içindeyiz. Sensiz bayramı ben ne yapayım oğlum. Evlat hasretine artık dayanamıyorum" dedi.

14 bayramdır oğlunu görmediğini söyleyen anne Şahinaz Özcan da, "7 yıldır bayramlar geçiyor oğlumdan hiç haber alamadım. Ben HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Onların da çocukları var. Bir gün gelmesin, onlar nasıl dayanırlar. 7 yıldır çocuğumdan haber alamadım. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. 14 bayramdır oğlumu görmemişim" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, PKK, Muş, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta çocukları kaçırılan aileler gözyaşları içinde çocuklarına 'teslim ol' çağrısı yapıyor - Son Dakika

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