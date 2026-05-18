Muş'ta Dolu Yağışı Kazaya Neden Oldu

Muş'un Hasköy ilçesinde şiddetli dolu yağışı, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs yan yatarken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerindeki Kul Zühdü Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran yoğun dolu ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 03 AGD 410 plakalı minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dolu yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza bürünürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ