Muş'ta Evlat Nöbetinde Umutlu Bekleyiş - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbetinde Umutlu Bekleyiş

28.05.2025 16:54
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Muş'ta evlat nöbeti tutan aileler, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu ve çocuklarına teslim ol çağrısı yapıyor.

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren aileler, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu

MUŞ - Muş'ta evlat nöbetini sürdüren aileler, terörsüz Türkiye sürecinde umutlu olduklarını belirterek, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundular.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeden, teslim olmaları çağrısını yineliyor. Evlat hasretiyle yanan yürekler, bir gün çocuklarına kavuşacaklarına olan inancını kaybetmeden eylemini sürdürüyor. Terörsüz bir Türkiye sürecinin başlaması, eylemdeki aileleri umutlandırıyor. Çatışmasızlık ortamı sayesinde dağa götürülen çocukların geri dönebileceğine olan inançları artan aileler süreçten memnun. Sağlanan huzur ve güven ortamı, yıllardır mücadele eden anneler için umut kapısı olmuş durumda. Annelerin beklentisi bu sürecin devam etmesi ve çocukların bir an önce geri dönmesi yönünde.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinden memnun olduklarını belirterek, "Bu süreçten dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Bu Kürt Türk davası değil yavrum. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum gelin teslim olun. Her gün haberleri izliyoruz. Bir gün evvel silahları bırakmanızı isteriz. Biz mutluyuz, biz sevinçliyiz. Barışmayı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin. Biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz askerimizin burnu kanasın, polislerimizin burnu kanasın, yavrularımızın burnu kanasın. Gelin teslim olun yavrum" dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, çocuğuna "teslim ol" çağrısında bulunarak, "Osman oğlum, oranın hayrı yok. Gelin teslim olun. Biz sizi bekliyoruz. Orası sizin memleketiniz değil. Terörsüz Türkiye süreci de oldu, her şeyi de güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. Allah çocuklarını da başlasın. O da bizi düşündü. Biz biliyoruz bu barış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Terör, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Evlat Nöbetinde Umutlu Bekleyiş - Son Dakika

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