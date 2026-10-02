Muş\'ta eylülde 19 olayda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Muş'ta eylülde 19 olayda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül 2026'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 19 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 3 kilo 51 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 19 olaya müdahale edilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin, 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kokain, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 3 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.
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