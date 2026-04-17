Muş'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu - Son Dakika
Muş'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu

17.04.2026 23:58
Muş'ta yapılan operasyonda 5 cep telefonuyla 17 kg nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı elektronik cihazlar ile 17 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan risk analizi ve takip çalışmaları neticesinde tespit edilen bir ikamette gerçekleştirilen aramada, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 1 adet gümrük kaçağı tablet ele geçirildi. Öte yandan, şüpheli bir kargo üzerinde yapılan incelemede ise 17 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Her iki olay kapsamında toplam 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

