Muş'ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında kentin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin 2024 yılının ilk 5 ayına ait çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendiren Vali Avni Çakır, 2024 yılının ilk 5 ayında 266 narkotik olayının meydana geldiğini söyleyerek, "İlimizde 2024 yılı ilk beş ayında 266 Narkotik olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 230 olaya kıyasla Narkotik olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 16 civarında bir artış olduğunu ve ilimizde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelemizin artarak devam etiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 266 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 332 şahıs yakalanmış, bunlardan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" dedi.

Terör olaylarında yüzde 52 düşüş

Terör olaylarında yüzde 52 düşüş yaşandığını dile getiren Çakır, "İlimizde 2024 yılı ilk beş ayında 93 TEM olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 194 olaya kıyasla TEM olaylarında yüzde -52 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 93 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 84 şahıs yakalanmış, bunlardan tutuklanmıştır. 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

2024 yılı ilk beş ayında 110 kaçakçılık olayının meydana geldiğini söyleyen Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 81 olaya kıyasla Kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 36 civarında bir artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 110 olay yüzde 100 aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 96 şahıs yakalanmış, bunlardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Muş'ta 2024 yılı ilk beş ayında 3 bin 89 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Çakır, "İlimizde 2024 yılı ilk beş ayında 3089 Asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 2873 olaya kıyasla asayiş olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 8 civarında bir artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 3089 olayın yüzde 95'i aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmış ve bu çalışmalarda 2618 şahıs yakalanmış, bunlardan 134'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Asayiş ve Trafik ekiplerimizce arttırılan uygulamalara bağlı olarak alkolü araç kullanmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yapılan işlemlere bağlı olarak artış olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Çakır, "İlimizde 2024 yılı ilk beş ayında Göçmen suçları ile yapılan mücadelede 123 yabancı şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. 2023 yılı ilk beş ayında Göçmen suçları ile yapılan mücadelede 66 yabancı şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, Göçmen Kaçakçılığı suçundan 6 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. 2024 yılında 2023 yılı ilk beş ayına kıyasla yabancı şahısların yakalamasında yüzde 86 artış olduğu ve Göçmen Kaçakçılığı ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiği görülmektedir" dedi.

Vali Çakır, "Toplamda tüm birimler tarafından Aranan Şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2024 yılı ilk beş ayında; 0-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 244 aranan şahıs, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 32 aranan şahıs, 10-15 yıl arasında hapis cezası bulunan 17 aranan şahıs, 15-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 4 aranan şahıs, 20 yıl ve üzerinde hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs ve İfadeden dolayı aranması bulunan 493 aranan şahıs olmak üzere toplamda 795 aranan şahıs yakalanmış, 2023 yılı ilk beş ayında ise 588 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan aranan şahıs sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 35 artış olduğu ve suçlularla mücadelemizin artarak devam ettiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

Vali Çakır, "Trafik ile ilgili olarak ilimizde 2024 yılı ilk beş ayında 130 Kaza gerçekleşmiş olup, bu kazalarda 249 yaralanma ve 1 ölüm meydana gelmiştir. 2023 yılının ilk beş ayında ise ayında 144 Kaza gerçekleşmiş olup, bu kazalarda 237 yaralanma ve herhangi bir ölüm yaşanmamıştır. 2024 yılının ilk beş ayında bir önceki yıla kıyasla kazalarda yüzde 10 azalış ve ölümlü kazalarda ise 1 ölümlü kaza meydana gelmiştir. Siber Suçlarla Mücadele alanında yapılan çalışmalarda 2024 yılı ilk beş ayında 96 olayın şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. 2023 yılı ilk beş ayında ise 86 olayın şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele alanında 2024 yılında aydınlatılan 96 olayla bir önceki yıla kıyasla aydınlatma oranında yüzde 12 artış olduğu dijital ortamda da suçlularla mücadelemizin artarak devam ettiği görülmektedir" dedi.

Vali Çakır başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da katıldı. - MUŞ