Muş'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Muş'ta jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bulanık ilçesinde "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 05 Haziran 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ