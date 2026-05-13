Muş'ta Hükümlüler Yakalandı
Muş'ta Hükümlüler Yakalandı

Muş\'ta Hükümlüler Yakalandı
13.05.2026 22:14
Muş'ta polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Muş'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarında ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - MUŞ

