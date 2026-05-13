Muş\'ta Hükümlüler Yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarında ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - MUŞ