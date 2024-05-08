Muş'ta iki araçta silah ve uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta iki araçta silah ve uyuşturucu yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip üzerine durdurdukları iki araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirirken olayda 3 kişi ise tutuklandı. Yapılan kontrollerde; bin 53 gr Metamfetamin maddesi, 13,4 kg skunk maddesi, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 4 adet 7,62 mm fişek ele geçirilmiştir.

08.05.2024 20:49
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Muş'ta iki araçta silah ve uyuşturucu yakalandı

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip üzerine durdurdukları iki araçta uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirirken olayda 3 kişi ise tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkine yönelik yapılan çalışmalarda iki araç içerisinde silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Konu ile ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimize veya batı illerine uyuşturucu madde ticareti ve sevkine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 araç ekiplerimiz tarafından takibe alınmış ve belirtilen araçlar durdurularak Narkotik Madde Arama Köpeği eşliğinde yapılan arama yapılmıştır. Yapılan kontrollerde; bin 53 gr Metamfetamin maddesi, 13,4 kg skunk maddesi, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 4 adet 7,62 mm fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 4 şüpheli şahıs TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış, ayrıca bu şüphelilerden 2'si hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 6136 S.K.M suçundan adli işlem başlatılmış ve şüpheli şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilmiş olup 3 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta iki araçta silah ve uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

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