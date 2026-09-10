Muş'ta kadınlara bağımlılık semineri verildi, erken uyarı işaretleri anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta kadınlara bağımlılık semineri verildi, erken uyarı işaretleri anlatıldı

Muş\'ta kadınlara bağımlılık semineri verildi, erken uyarı işaretleri anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta aile destek merkezlerinde eğitim alan kadınlara yönelik uyuşturucu madde bağımlılığından korunma ve erken farkındalık konusunda seminer düzenlendi. Seminerde kadınlara çocuklarda ve gençlerde görülebilecek erken uyarı işaretleri anlatıldı.

Muş'ta aile destek merkezlerinde eğitim alan kadınlara yönelik uyuşturucu madde bağımlılığından korunma ve erken farkındalık konularında seminer düzenlendi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminerde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl tarafından kadınlara, çocuklarda ve gençlerde görülebilecek erken uyarı işaretleri hakkında bilgi verildi. Bingöl, çocukların yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığı belirtilerek; ilgi, sevgi, güven ve sağlıklı iletişimin çocukları riskli davranışlara karşı koruyucu unsurlar arasında yer aldığı ifade etti.

Çocukların arkadaş çevresinde ani değişiklik, aileden uzaklaşma, içine kapanma, okul başarısında düşüş, aşırı öfke ve günlük alışkanlıklardaki değişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini aktaran Bingöl, bu tür durumlarda çocukların suçlanması veya baskı altına alınması yerine sakin ve güvene dayalı iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin yanı sıra eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Bingöl, risk durumlarında sorunu gizlemek yerine erken dönemde uzmanlardan ve ilgili kurumlardan destek alınması gerektiği belirti.

Seminer, kadınların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ailelerin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukların risklerden korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta kadınlara bağımlılık semineri verildi, erken uyarı işaretleri anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:24:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Muş'ta kadınlara bağımlılık semineri verildi, erken uyarı işaretleri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement