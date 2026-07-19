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Muş'ta Kayıp Çocuk Bulundu

Muş\'ta Kayıp Çocuk Bulundu
19.07.2026 13:33
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Kocasu Çayı'na düşen 6 yaşındaki Hilvan Can'ın cansız bedeni 3 km uzakta bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Cuma günü Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılındor mezrasından geçen Kocasu Çayı'na giren kardeşlerden 8 yaşındaki Jiyan Can, amcası tarafından sudan çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 6 yaşındaki kardeşi Hilvan Can için de geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara Muş AFAD, Erzurum AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü, Van Jandarma Komutanlığı, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan toplam 74 personel katıldı. Çalışmalarda 14 dalgıç, 2 rafting botu ve 2 dron görev aldı.

Arama çalışmalarının üçüncü gününde drone ile yapılan taramada su yüzeyinde bir nokta tespit edildi. Tespit edilen noktanın ekiplerle paylaşılmasının ardından bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, Hilvan Can'ın cansız bedenini düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından minik Hilvan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika

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