Muş'ta Öğrenci Buz Kütlesiyle Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta Öğrenci Buz Kütlesiyle Yaralandı

Muş\'ta Öğrenci Buz Kütlesiyle Yaralandı

Muş'ta 4. sınıf öğrencisi, okul çatısından düşen buz kütlesiyle ağır yaralandı. İnceleme başlatıldı.

25.02.2025 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta ilkokul 4. sınıf öğrencisi, teneffüste okul bahçesinde oynarken çatından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü. Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Öğrenci Buz Kütlesiyle Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
13:01 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den açıklama var Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den açıklama var
12:28 Anne-babalar dikkat Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:02 Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor
11:53 Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’a bomba gönderme Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 08:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Öğrenci Buz Kütlesiyle Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.