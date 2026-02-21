Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Muş\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi
21.02.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma, 311 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Malazgirt ilçesindeki iki ilkokulda düzenlenen etkinlikte 311 öğrenciye trafik bilinci ve güvenlik konularında eğitim verildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Trafik Şube Müdürlüğü ve köpek unsurlarının katılımıyla Malazgirt ilçesinde anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Bu kapsamda Oğuzhan İlkokulu ve Fatih İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrenciler ziyaret edildi. Toplam 311 öğrenciye çeşitli hediyeler verilerek, jandarmanın hazırladığı "112 Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi. Etkinlikte ayrıca görsel kavşak üzerinde trafik kuralları ve güvenli yaya davranışları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın ilgiyle takip edilen bölümünde ise jandarma köpek unsurları tarafından gerçekleştirilen gösteri, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen faaliyetle öğrencilerin erken yaşta trafik bilinci kazanması, güvenlik güçlerini yakından tanıması ve toplumsal farkındalıklarının artırılması hedeflendi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Trafik, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:05:14. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.