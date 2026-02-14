Muş\'ta Otobüs Denetimi ile Güvenlik Artırıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazalardaki can kayıplarını azaltmak amacıyla Muş-Ağrı devlet yolunda denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Trafik Jandarması ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, D 959-02 Muş-Ağrı devlet yolu üzerinde bulunan Kümbet Kavşağı mevkiinde şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik "Şehirlerarası Otobüslerde Trafik Güvenliği ve Emniyet Kemeri Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapılırken, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulandı. - MUŞ