Muş'ta Otomobil Kazası: 7 Yaralı

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Muş'ta 7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MUŞ - Muş'ta 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet Caddesi, eski acil yolu mevkiinde, 35 HC 3865 plakalı otomobil ile 35 BHU 625 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki 49 ABE 316 ve 06 BYM 359 plakalı 2 araca çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.