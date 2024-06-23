Muş'ta Özçekim Yaparken Dereye Düşen Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta Özçekim Yaparken Dereye Düşen Genç Kadın Yaralandı

Muş'un Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde bir genç kadın, özçekim yapmak isterken dengesini kaybederek dereye düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda genç kadın çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.

23.06.2024 09:55
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Muş'ta iddiaya göre özçekim (Selfie) yapmak isterken dengesini kaybeden genç kadın, düştüğü derede yaralandı.

Merkez Karşıyaka Mahallesi Lale Vadisi'nde meydana gelen olayda, dere kenarında cep telefonuyla özçekim yapmak istediği öne sürülen Z.A., dengesini kaybederek derenin içine düştü.

Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, dereye inerek Z.A.'yı yaklaşık yarım saatlik çalışma ile çıkardı. Genç kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A.'nın tedavisi devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Özçekim Yaparken Dereye Düşen Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Özçekim Yaparken Dereye Düşen Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
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