Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen ailelerin eylemi devam ediyor

Muş\'ta PKK\'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen ailelerin eylemi devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor.

29.05.2024 13:21
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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğluna "teslim ol" çağrısında bulunan acılı anne Ayten koçhan, "8 yıldır oğlum gitmiş ve herhangi bir haber alamadım. 3 yıla yakındır eylemimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. Oğlum Ersin sana sesleniyorum. Beni görüyorsan, duyuyorsan evine dön, devlete teslim ol. Analar-babalar artık ağlamasın. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Gel teslim ol. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuğumuzu versinler, biz artık dayanamıyoruz, gücümüz kalmadı. Biz evladımızın peşindeyiz, başka bir şeyin peşinde değiliz. Ne diye onlara hizmet ediyorsunuz, olanları da görmüyor musunuz? Onlar, İsrail'den de beter. İsrail'in, Amerika'nın adamları. Gelin teslim olun ve kendi devletinize hizmet edin" dedi.

7 yıldır evlat acısı çektiğini söyleyen anne Şahinaz Özcan ise "7 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ben HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Yolunuz yol değil, yeriniz yer değil. Biz de Kürt'üz ama bu Kürtlük davası değil. Kendinize bir yol çizin ve gelin teslim olun. 7 yıldır evlat acısı çekiyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta PKK'nın pençesinden kurtarılmayı bekleyen ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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