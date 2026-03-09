Muş\'ta Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Malazgirt ilçesinde 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 7 şüpheliye ait 7 farklı adreste arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof marka silah, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 341 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 117 adet av tüfeği mühimmatı, 456 adet Kalaşnikof mühimmatı, 115 adet mavzer mühimmatı, 2 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet av tüfeği şarjörü, 9 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü ile tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğindeki objelere el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ