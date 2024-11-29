Muş\'ta Tarihi Eserler Ele Geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isteyen 2 kişi yakalandı. Şahısların satmaya çalıştığı 97 parça tarihi eser ise Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık'a bağlı Çataklı köyünde M.A. ve A.A. isimli şahısların elinde satmak amacıyla tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin olduğu ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinlerin ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahısların satmaya çalıştığı Bizans ve çeşitli dönemlere ait 75 adet sikke, 15 adet yüzük ve metal hakla, 2 adet kolye ucuyla 5 adet çeşitli türde objeler ele geçirilirken, 2 şahıs da gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - MUŞ