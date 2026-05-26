Muş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki Hasköy ilçesi Kul Zühdü Camii mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Hasköy istikametine seyir halinde olan 49 ABA 901 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönüş yapmak isteyen 49 AAG 332 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ