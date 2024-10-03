Muş'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Muş'ta Trafik Kazası: 2 Ölü

Muş\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü

Bulanık'ta otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı hastanede.

03.10.2024 15:38
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Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi yakınlarında Mehmet Şirin Yiğit (38) yönetimindeki 31 LN 545 plakalı otomobil ile Mehmet Şah Kırak'ın kullandığı şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada Mehmet Şirin Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Kırak ile Perizade Yiğit ise yaralı alarak Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 59 yaşındaki Perizade Yiğit de hayatını kaybetti. Tır sürücü Kırak'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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