Muş\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ