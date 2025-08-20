Muş'un Güzeltepe köyü mevkiinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Güzeltepe köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
