Muş\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'un Güzeltepe köyü mevkiinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzeltepe köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ