Muş'ta Traktör Römorklarına Reflektör Takıldı - Son Dakika
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Muş'ta Traktör Römorklarına Reflektör Takıldı

Muş\'ta Traktör Römorklarına Reflektör Takıldı

Muş'ta jandarma trafik ekipleri, trafik kazalarını azaltma ve gece görünürlüğü artırmaya yönelik 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi çerçevesinde Sungu Beldesinde bulunan 400 traktör römorkuna üçgen reflektör taktı.

13.08.2024 14:27  Güncelleme: 14:32
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Muş'ta jandarma trafik ekipleri, trafik kazalarını azaltma ve gece görünürlüğü artırmaya yönelik "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi çerçevesinde Sungu Beldesinde bulunan 400 traktör römorkuna üçgen reflektör taktı.

Muş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Sungu Belde Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" çerçevesinde buğday taşıyan traktörlerin römorklarına reflektör taktırıldı. Traktör sürücülerini kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, eskiyen reflektörlerin yerine yenilerini taktı.

Reflektör dağıtım törenine katılan Sungu Belde Belediye Başkanı Turan Sayılgan, traktörlere reflektör takarak çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi. Başkan Sayılgan, "Trafik kuralları hepimiz için çok önemli. Özelikle tarım bölgesi olan beldemizde trafik işaretlerine uymak zorundayız. Traktör römorklarının arkasına takılan bu reflektörler gece görünürlüğü açısından çok önem arz ediyor. Jandarmamız bu konuda hassasiyetle bizleri bilgilendiriyor. Bizim üzerimize düşen görev ise bu konuda sürücülerimize destek vermeliyiz. Kesinlikle sürücü belgesiz araç kullanılmamalı. Çünkü doğacak kazaların sonrasında oluşacak olayların üstesinden gelemiyoruz. Bu konuda jandarmamızda belirttiği üzere trafik işaretlerine eksiz bir şekilde uymamız gerekiyor" dedi.

Sungu Beldesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Çiftçi Yavuz Tavli, reflektörlerin gece görünürlüğünü artırdığını söyleyerek, "Bölgemizde 400 çiftçimize ait traktör römorklarına reflektör takıldı. Jandarmamız tarafından çiftçilerimize reflektör dağıtıldı. Bu reflektörler kazaların önlenmesine çok büyük bir etki sağlamaktadır. İnşallah tüm çiftçilerimiz bu konuda duyarlı olur" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Traktör Römorklarına Reflektör Takıldı - Son Dakika

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