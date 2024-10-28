Muş'ta tren kazası: Bir makinist öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta tren kazası: Bir makinist öldü, iki kişi yaralandı

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Muş'ta tren kazası meydana geldi. Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, pompa aracına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

28.10.2024 15:05
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Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, öğle saatlerinde Muş'un Bağlar Mahallesi yakınlarında rayın kenarındaki su arkına beton döken pompa aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ileride durdu.

MUŞ VALİSİ OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, saat 12: 20 sıralarında Bağlar Mahallesinde tren kazasının meydana geldiğini ifade ederek, kazada 2 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Çakır, "Tatvan- Elazığ bölgesel seferini yapan tren, saat 12.00 sıralarında yine burada demir yollarına ait iş yapan bir beton mikserinin bom diye tabir edilen beton atma aparatına çarptı. Çarpma sonucu makinistlerin bulunduğu kısma trenin ana gövdesiyle ayrılması suretiyle ölümlü ve yaralamalı bir kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden biri bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Birinin hayati tehlikesi mevcut, diğeri de nispeten daha iyi durumda. Şu an Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiği, buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat başlatıldı. Geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Muş\'ta tren kazası: Bir makinist öldü, iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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