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Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muş\'ta Tren ve Tır Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, bazı hayvanlar ise telef oldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası yakınlarındaki Tandoğan köyü girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Köyde büyükbaş hayvan yüklenen 34 BDM 314 plakalı tıra, hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan 52602 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırın içinde bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar yaşamını yitirirken sürücü Emrah Sarsıcı ile yanındaki Ahmet Arar ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar çevredekiler tarafından kesilirken kazada bazı hayvanlar ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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