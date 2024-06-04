Muş'ta Unutulan Çanta Polisi Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Muş'ta Unutulan Çanta Polisi Harekete Geçirdi

Muş şehir merkezinde bir kadının bankta unuttuğu çanta, çevrede paniğe yol açarak polisi harekete geçirdi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantanın sahibi belirlendikten sonra güvenlik önlemleri alındı ve çanta detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

04.06.2024 01:00
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Muş şehir merkezinde bir kadının bankta unuttuğu çanta, çevrede paniğe yol açarak polisi harekete geçirdi.

Muş merkez İstasyon Caddesi'nde bankta otururken çantasını unutan kadın polisi harekete geçirdi. Bankta sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstasyon Caddesi'nin bir bölümünün çift taraflı trafiğe kapatılmasıyla birlikte, güvenlik önlemleri alındı ve bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından çantanın bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliğe alınan çanta detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından İstasyon Caddesi'nin trafiğe açılmasıyla normale dönüldü. - MUŞ

Kaynak: İHA

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