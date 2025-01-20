Muş\'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklandı

3.Sayfa

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

MUŞ - Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muş- Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta yaptıkları aramada, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış 10 kilogram 300 gram metamfetamin, 6 kilogram 200 gram eroin ve 178 bin lira nakit ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.