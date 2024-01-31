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Muş'ta yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi

Muş\'ta yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, batı illerine gönderilmek üzere malzemelerin arasına gizlenmiş 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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MUŞ (İHA) – Muş'ta polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, batı illerine gönderilmek üzere malzemelerin arasına gizlenmiş 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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