Muş'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Muş\'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Muş'ta traktör ve minibüsün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, olayda geniş güvenlik önlemleri alındı.

24.09.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'ta traktör, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Durugöze köy yakınlarında meydana geldi. Medeni Işık yönetimindeki 49 AY 602 plakalı hafif ticari araç, Alaatin Akdeniz'in kullandığı 49 AN 516 traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile köyden Muş'a buğday taşıyan traktör yola devrildi.

Kazanın gerçekleştiği anda hemen arkadan gelen Abuzer Çakır idaresindeki 49 J 1181 plakalı minibüs ise yola devrilen buğday yüklü traktöre çarparak tarlaya girdi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Müge Anlı’da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:34:54. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement