Musa İlter'in Ölümünde 4 Yıl Geçti - Son Dakika
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Musa İlter'in Ölümünde 4 Yıl Geçti

Musa İlter\'in Ölümünde 4 Yıl Geçti
06.06.2026 10:44
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Kocaeli'de yorgun mermiyle hayatını kaybeden Musa İlter'in faili 4 yılda bulunamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde traktör kasasında oynarken başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki Musa İlter'in ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Yüzlerce silaha el konulup balistik inceleme yapılmasına rağmen küçük Musa'yı hayattan koparan fail tespit edilemedi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana gelen olayda, traktör kasasında oyun oynayan 10 yaşındaki Musa İlter'in başına nereden ateşlendiği bilinmeyen bir yorgun mermi isabet etti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyin ölümü gerçekleşen küçük Musa, 34 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Çalışmalar sonuçsuz kaldı

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük Musa'yı hayattan koparan silahı ateşleyen şüpheliyi bulmak için Eşme'de tüm timlerin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Jandarma komandoların da destek verdiği çalışmalarda, bölgedeki evlerde bulunan silahlara tutanak karşılığında el konularak, mermi çekirdeğiyle eşleştirilmek üzere balistik incelemeye gönderildi. Ekipler ayrıca bölgedeki tüm güvenlik kameralarını da detaylı şekilde mercek altına aldı.

Ancak yürütülen tüm bu operasyonlara, balistik incelemelere ve aradan geçen 4 yıla rağmen, Musa İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı ve failin kim olduğu tespit edilemedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kocaeli, Kartepe, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Musa İlter'in Ölümünde 4 Yıl Geçti - Son Dakika

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