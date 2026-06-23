Mustafa Yerli Cinayeti Davası Başladı

Kayseri iş adamı Mustafa Yerli'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık, Mustafa Yerli ile aralarından geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu ve cinayetinde bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri'de 19 Ekim 2025 tarihinde Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda iş adamı Mustafa Yerli'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Erkan T. ile tutuksuz yargılanan Erkan T.'nin oğlu Ercan T. ile H.B., B.Ö., T.Ö. ve E.D. ile olayda hayatını kaybeden Mustafa Yerli'nin ağabeyi B.Y. katıldı.

Sanık Erkan T., Mustafa Yerli ile geçmişe dayanan bir husumetleri olduğunu belirterek; olay günü iş yerinde arkadaşlarıyla mangal yapıp alkol aldıklarını, daha sonra Akil Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Yol boyunca Mustafa Yerli'nin bir yakına ait olduğunu bildiği bir araç tarafından takip edildiğini düşündüğünü ifade eden Erkan T., Akil Mahallesi'nde bir arkadaşıyla görüştüğünü, ardından evine uğrayarak alkol aldıklarını, daha sonra diğer sanık E.D.'nin evine gitmek üzere yola çıktığını kaydetti. Muhtarlık binası yakınlarında beklediği sırada Mustafa Yerli'nin kullandığı lüks aracın yanına geldiğini söyleyen Erkan T., bunun üzerine ağabeyi ve oğlunu arayarak takip edildiğini düşündüğünü aktardığını ifade etti. Mustafa Yerli'nin araçtan inip kendisine küfür ettiğini, aralarında arbede yaşandığını ve yere düştüğünü, Mustafa Yerli'nin silahına davranması üzerine kendi silahını çıkardığını iddia eden sanık, önce havaya ateş ettiğini, daha sonra olayın gerçekleştiğini söyledi.

Oğlunun silahını kullanmış

Olay sonrasında oğlu Ercan T.'nin yanına geldiğini belirten, Erkan T., "Oğlum arabadan hiç inmedi. Bana 'Ne yaptın sen?' diye sordu. Ben de 'Onlar beni vuracaktı, mecbur kaldım vurdum' dedim ve onu eve gönderdim" ifadelerini kullandı. Davada Erkan T.'nin oğlu Ercan T. de cinayette kullanılan silahı temin ettiği iddiasıyla yargılanırken, H.B., B.Ö., T.Ö. ve E.D. ise "suçluyu kayırma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmada beş tanık dinlenirken, sanık avukatları iddianamede yer alan bazı değerlendirme ve tespitlere itiraz etti. Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Erkan T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederken, sanık Ercan T. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ