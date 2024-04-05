Müşteri gibi geldi, zeytin bidonunu alarak gözden kayboldu...O anlar kamerada
BURSA - Bursa'da dükkan önünde duran zeytin bidonlarını gören kadın, önce müşteri gibi baktı daha sonra zeytin bidonunu alarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın dükkan önünde bulunan zeytin bidonlarının önünde durdu. Bir süre müşteri gibi davranan kadın, dükkan sahibinin boşluğunu bulunca zeytin bidonunu eline alarak sakladı. Hırsız, elindeki zeytin bidonu ile gözden kayboldu. Bir süre sonra zeytin bidonunun yerinde olmadığını gören dükkan sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda, kadının müşteri gibi geldiği ve zeytin bidonunu çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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